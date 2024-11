Margot Robbie, la “Barbie” australiana que ahora disfruta de su etapa como madre

Al reflexionar sobre la evolución de su romance, Margot declaró a la revista Vogue: “Yo era la soltera por excelencia. La idea de las relaciones me daba ganas de vomitar. Y entonces me di cuenta. Fuimos amigos durante mucho tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensaba que nunca me correspondería. Pensaba: ‘No lo hagas raro, Margot. No seas estúpida y dile que te gusta’. Y entonces pasó, y yo estaba como, por supuesto que estamos juntos”.

La estrella de Hollywood también admitió que su relación simplemente “tiene mucho sentido”.

Margot - que se casó con Tom en 2016, en una ceremonia privada en Byron Bay en Australia - explicó: “Esto tiene tanto sentido, de la forma en que nada ha tenido sentido antes”.