Margarita Rosa de Francisco: “No quiero ponerme más bótox, ni rellenos”

La inolvidable “Gaviota” de la novela “Café con aroma de mujer” tiene ahora 57 años, un video suyo se ha hecho viral en Tiktok por defender su derecho de envejecer y por romper los prejuicios sobre el tema.

El 1 de febrero de 1994 se estrenó la telenovela “Café con aroma de mujer”, creada por el fallecido Fernando Gaitán (escritor de Betty La Fea). Margarita Rosa de Francisco compartió el estelar con el actor Guy Ecker , formando una dupla exitosa que hasta la fecha siguen siendo recordados por sus personajes, “ La Gaviota” y “ Sebastián Vallejo” , respectivamente.

El tiempo ha pasado, la actriz y cantante, Margarita Rosa de Francisco se encuentra ahora en una nueva etapa de su vida. Estudia actualmente la carrera de Filosofía. Hace un tiempo cerró sus cuentas publicar de Instagram y Facebook , pero decidió abrir una en TikTok para mantener el contacto con sus fieles seguidores, con quienes comparte sus actividades caseras y su opinión sobre temas de actualidad.

Sin embargo, se mantiene activada su cuenta de videos de ejercicios de Instagram, misma que creó como aficionada. Ya no sube contenido. Se llama fitmargaritarosa

El video que hizo para TikTok sobre el tema de envejecer ha acumulado más de seis millones de visualizaciones. En él dice, “el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox, ni ponerme rellenos. Ni nada de eso, estoy curiosa de ver mi propio proceso de envejecimiento”.

Confesó que a los 45 años sufrió lo que ella misma llama crisis de vejez . “Me puse rellenos en los labios, bótox en todas partes... eran cosas que se iban con el tiempo, pero desde la pandemia ya no volví a hacerme ningún tratamiento para la piel.”

Ante la viralidad de dicho video, el canal en español de la BBC la entrevistó y ella reafirmó su postura: “ me siento muy liberada. Me siento feliz. Eso no quiere decir que cuando me veo al espejo y me veo más vieja, a mí me parece chévere. Hay muchas cosas que veo de mi cara que no me gustan. Pero yo me siento ya con el derecho a tener esa cara”.

También dijo “No tengo que pedir permiso para tener esa cara que ha producido mi vida, que ha producido mi andar, mi sentir. Entonces, me siento liberada. Esa es la palabra. Me siento aliviada de no tener el deber de ser bella, ni de ser joven, ni de ser sexy, ni apetitosa ”.

