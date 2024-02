Lupillo Rivera amenaza a Alfredo Adame y le dice que se vengará

Durante un enlace en que el participaban todos los miembros del reality show “La casa de los famosos”, salieron a relucir las diferencias entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame.

Y es que hace unos días, los famosos tuvieron un altercado en La Casa y se dijeron todo tipo de insultos. Ahora, Lupillo dijo que algo que no perdona es que ofendan a su madre, y por esto, aseguró que se vengará de su compañero Alfredo Adame.

Nacho Lozano, conductor del reality show de Telemundo, le preguntó al cantante: “¿Qué tienes que decir de lo que ha pasado en las recientes horas?”.

A lo que Lupillo Rivera, en un tono serio, le respondió lo siguiente: “Las ofensas hacia mi madre no las perdono y la venganza es un plato frío”. “Si no me puedo vengar aquí en La casa, me voy a vengar fuera de La casa, y eso lo digo públicamente”, advirtió Rivera.

Tras esto, Nacho le pidió ser específico con su señalamiento: “¿Te refieres de una venganza contra alguien en especial?”.

“Exactamente, contra Alfredo Adame. Y eso apúntenlo ahí si quieren hacer un reporte a la policía para que cuando pase la venganza no batallen para buscar al culpable, para que sepan que yo fui”, agregó Lupillo.