Lily Collins siempre “se ha sentido más británica que estadounidense”.

La actriz de 35 años es hija del músico inglés, Phil Collins, de 73 años, y de su ex esposa estadounidense, Jill Tavelman, pero insiste en que, aunque es “mitad y mitad”, siempre se ha sentido más en sintonía con su herencia paterna.

Sin embargo, experimentó cierta confusión cuando asumió el papel protagonista de ‘Emily In Paris’, que narra la historia de una joven que se traslada de Estados Unidos a Francia.

Según declaró a The Sunday Telegraph: “Soy mitad y mitad, pero siempre me he sentido más británica que americana. Llevo cinco años interpretando al personaje más americano. Y eso fue interesante, porque crecí aprendiendo francés, hablándolo, soñando en él... Pero luego interpreto a un personaje que se supone que no lo entiende, que es muy americano, que no se siente cómodo en Europa. Y eso al principio fue un poco raro. ¡Pero yo sí! Interpretar a Emily me hace sentir más americana”.

Mientras tanto, Lily está haciendo su debut teatral en ‘Barcelona’ - que sigue las catastróficas consecuencias de una aventura de una noche entre un estadounidense y un español - en el Duke of York Theatre en el West End de Londres admitió que sólo quería seguir los pasos de su padre pisando las tablas un día, a pesar de que está “aterrorizada” por la perspectiva.

Dijo: “Nunca he hecho esto. Estoy muy emocionada, pero también aterrorizada -en el mejor de los sentidos- y quiero que sepan que habrá momentos en los que estaré estresada, ansiosa, nerviosa, dudaré de mí misma. Hice teatro de niña, así que ya estaba en mí. Sabía que quería hacerlo. El West End era lo que tenía en la cabeza; mi padre lo había hecho. Crecí yendo a espectáculos en el West End. Me encantaba”.