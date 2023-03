Laura Bozzo dice que Clara Chía le da “asco”

Laura Bozzo se lanzó en contra de Clara Chía con un contundente y explosivo mensaje que publicó en las redes sociales de una conocida revista. Lo que detonó el enojo de la conductora fue que dicha revista hizo una publicación en la que Clara Chía presumía su figura en el gimnasio.

En la publicación que compartió la revista dice: “¡Mejor que nunca! Mira las últimas fotos donde (Clara Chía) enseña su esbelta silueta”. Mientras que en una imagen de la publicación dice: “Clara Chía presume su figura en el gimnasio con ceñido ‘modelito’”.

Laura Bozzo mostró su descontento con la publicación y, mediante un comentario que ha alcanzado más de mil quinientos “me gusta”, la conductora tachó de “roba maridos” a Clara Chía, pues “siempre supo que destruía un hogar”.

“¿De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una ‘roba maridos’? Este tipo de mujeres a mí me causan asco; ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa; la belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene.” Dice tajante Laura Bozzo.