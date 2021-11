La cantante Lady Gaga acaba de abrir su propia cuenta en la popular red social TikTok, una plataforma que no ha dejado de ganar adeptos en los últimos tiempos por el sinfín de herramientas que ofrece para la publicación de originales videos de entretenimiento.

Su llegada a este particular universo en este mes de noviembre no es casual, ya que coincide en el tiempo con la promoción en todo el mundo de su nueva película ‘House of Gucci’.

De hecho, la estrella del pop ha inaugurado su perfil con una breve grabación que, en primer lugar, la retrata caracterizada como Patrizia Reggiani, su personaje en la nueva cinta de Ridley Scott.

Hay que recordar que la socialité fue acusada en 1997 de orquestar el asesinato de su marido, Maurizio Gucci, a quien da vida Adam Driver.