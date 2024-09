Lady Gaga está ‘muy emocionada’ por formar una familia con Michael Polansky

La cantante, que estuvo comprometida anteriormente con Taylor Kinney y Christian Carino, admitió que antes de conocer a Michael en la fiesta de cumpleaños de un amigo le preocupaba no encontrar la pareja adecuada.

Así lo contó a la revista Vogue: “Pensé que tendría que hacer esto sola para siempre. Y eso me daba mucho miedo. Porque es una gran vida. Y no creo que nadie sepa realmente lo que se siente a menos que estés en ello. Y ya no tengo que hacerlo sola”.

Hablaron por teléfono durante semanas y luego “simplemente se enamoraron” en su primera cita, antes de que estallara la pandemia de COVID-19.

Aunque Michael había estado viviendo en San Francisco, se trasladó durante la cuarentena a la casa de la estrella en Malibú y están agradecidos de haber tenido el “regalo” de pasar tiempo de calidad juntos.

Gaga indicó: “Fue realmente especial. Había estado tan centrada en mi carrera desde que era adolescente. Y el regalo de ese tiempo fue que pude centrarme por completo en mi relación. Conocí a un ser humano totalmente comprensivo y cariñoso que quería conocerme, al margen de Lady Gaga... Fue muy doloroso ver hasta qué punto [la pandemia] afectó al mundo”.

“No sólo lo enferma que estaba la gente, cuánta gente murió, sino también cuánta gente estaba sola. Me siento muy agradecida por no haber estado sola. Nunca había conocido a nadie como Michael. Es tan inteligente y tan amable. Y su vida y la mía son muy diferentes. Es un tipo muy reservado y no está conmigo por ninguna otra razón que no sea que somos el uno para el otro”.