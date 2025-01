Miley Cyrus revela que cuando era niña deseaba ser como Pamela Anderson

La cantante Miley Cyrus ha contado cómo cree que los “errores” que ha cometido en su vida son parte de su viaje.

Su revelación se produjo durante una charla en Instagram con Pamela Anderson para promocionar su nueva película, The Last Showgirl. Protagonizada por Pamela, Miley interpreta la canción Beautiful That Way, de su banda sonora.

En la entrevista, la cantante de Flowers le dijo a la actriz que deseaba desesperadamente ser ella misma cuando era niña.

“Desde que era pequeña, la gente solo me preguntaba qué quería ser cuando fuera mayor”, dijo la cantante de 32 años.

“Yo decía que tú. Y todo. Los tatuajes, el pelo, todo. Eso es todo lo que quería hacer”.