La semana pasada Shakira y Gerard Piqué realizaron una rara aparición en familia para acudir al Mundial de Globos: un nuevo evento deportivo que el futbolista ha creado en colaboración con el influencer Ibai Llanos.

A su llegada posaron muy sonrientes en la alfombra roja con los dos hijos que tienen en común, Milan y Sasha, pero justo unos momentos antes la pareja había protagonizado un tira y afloja debido a la ropa que él había elegido.

“Yo iba a ponerme mi traje, pero mi mujer me metió bronca porque me dijo: ‘Tú no puedes llevar traje y yo ir vestida como voy vestida’. Ella iba con un chándal tipo ‘sport’”, ha confesado ahora Piqué.

“Al final tuve que rectificar y cambiar la indumentaria a última hora”.

El deportista acabó decantándose por un sencillo jersey oscuro que combinó con unos pantalones holgados y confeccionados en un material brillante y unas deportistas blancas.