La hija de Charlie Sheen debe dejar de “vapear” para operarse

La hija de 19 años de Charlie Sheen y Denise Richards ha pedido ayuda a sus seguidores de TikTok para superar su adicción a la nicotina. Su problema no es el tabaco, sino los vapeadores que muchas personas utilizan como sustitutos de ese otro vicio.

Según sus cálculos, no ha pasado un sólo día de los últimos cinco años sin vapear y por eso se considera una adicta en toda regla. Sami ha publicado un vídeo en su cuenta donde explica que no había hablado antes de su dependencia de de los vapeadores porque cree que ya hay demasiada gente que piensa que es “una perdedora”.

Al final, ha decidido compartir públicamente su adicción al vapeo porque cree que se trata de una situación más común de lo que parece.

“He intentado dejarlo varias veces. Es jodidamente difícil. Pedí un libro llamado “How to Quit Vaping” (“Cómo renunciar al vapeo”) de Allen Carr. ¿He empezado a leerlo? No, porque no quiero dejarlo. Siendo realistas, quiero dejarlo porque sé que voy a estar mucho más sana y vivir más tiempo gracias a ello, pero no quiero lidiar con ello. Lo he estado posponiendo”.

La modelo de OnlyFans espera que sus fans le puedan recomendar trucos y técnicas para dejarlo reduciendo al mínimo los síntomas del síndrome de abstinencia. Hasta ahora ha probado los caramelos con nicotina y los juguetes antiestrés, pero nada ha dado resultado.

La urgencia en su tono al realizar esta petición se debe a que se encuentra en una cuenta atrás autoimpuesta para superar su adicción. Se ha puesto una fecha límite para lograrlo no por el miedo a seguir el mismo camino que casi acaba con la carrera de su famoso padre debido a su alcoholismo y al consumo de drogas, sino porque quiere operarse el busto.

“Me voy a operar dentro de dos meses y tengo que dejar de fumar durante un mes antes de que se acabe el año”, ha desvelado.

Sami se identifica como trabajadora sexual a nivel profesional, pero hasta ahora nunca ha enseñado sus pezones en OnlyFans porque le causan una gran inseguridad. Eso no le ha supuesto un impedimento para labrarse una exitosa carrera como creadora de contenido para adultos en la plataforma.

En un principio, Charlie Sheen reaccionó con alarma y enfado a su elección, aunque eventualmente decidió que lo mejor sería apoyarla públicamente.

El vapeo expone los pulmones a una variedad de productos químicos. Estos pueden incluir los principales productos químicos activos en el tabaco (nicotina) o marihuana (THC), saborizantes y otros ingredientes que se agregan a los líquidos de vapeo. Además, se pueden producir otros productos químicos durante el proceso de vapeo.

“Si el líquido contiene nicotina, el usuario está inhalando nicotina junto con los otros ingredientes en el líquido”, explica el Dr. Thomas Eissenberg, experto en investigación del tabaco en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia.