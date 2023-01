Kim Kardashian comenzó a beber alcohol y quedarse despierta un poco más tarde. La estrella de los reality shows de 42 años de edad, quien tiene cuatro hijos con su ex marido Kanye West, cree que es momento de soltarse un poco, porque siempre está muy ocupada haciendo malabarismos con el trabajo, sus compromisos familiares y estudiando para ser abogada, por lo que ha introducido nuevos vicios a su vida.

Hablando con Gwyneth Paltrow en el podcast “Goop” de la actriz, Kardashian declaró: “Empecé a beber un poco a la edad de 42 años. Café y alcohol. Siento que tengo que soltarme un poco”. Cuando se le preguntó por qué había hechos este cambio, Kardashian explicó: “Por qué no, ¿sabes? Siento que trabajo mucho y me concentro todo el día después de la escuela, entonces es como reuniones de productos y pruebas, reuniones de empaquetado”.

La estrella agregó: “Simplemente nunca me siento cómoda simplemente tirada sin hacer nada. Así que mi versión de eso ha sido pasar un tiempo con mis amigos y tomar una copa y quedarme un poco más tarde, cuando probablemente no lo habría hecho antes”.

Kardashian prefiere el tequila cuando sale de fiesta, pero no se excede. Así lo comentó: “Solo tiene que ser un pequeño trago de piña y un trago de tequila. Tengo dos tragos y estoy muy bien. Ha sido divertido”.

Los comentarios de Kim se producen cuatro años después de que sus amigos revelerán que no era una fiestera y que a ella y a sus hermanas no les gusta beber para no perder el control.