Kate del Castillo también tuvo que evacuar su casa en Los Ángeles por incendios

En un video compartido en Instagram, la actriz mexicana dijo que si no fuera por sus amigas, no hubiera podido resguardar sus pertenencias valiosas, incluso mencionó su caja fuerte.

También explicó que, aunque ella quisiera ir en persona a su hogar, las autoridades no la dejarían entrar porque la zona ya está resguardada.

“No hay nada que yo pueda hacer. Si mañana que no trabajo, me voy a Los Angeles, no me dejan entrar a la zona donde vivo, por eso gracias, hay gente maravillosa, si no es por mis amigas... a lo mejor ya los documentos es lo más importante, ya lo demás es lo de menos. Esto es terrible”.

Hace pocas semanas, Kate del Castillo fue anfitriona de la Navidad para su familia mexicana. Su hermana Verónica compartió videos durante el intercambio de regalos, donde también estuvieron presentes don Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo.