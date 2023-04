Karol G triunfa en una noche de homenajes en los Latin American Music Awards

“Hace 30 años la música me mostró dos caminos, copiar los géneros exitosos del momento o transformar la música de mi tierra y sentirme orgulloso de ser colombiano”, dijo Vives al recibir el reconocimiento Leyenda.

La colombiana Shakira, el puertorriqueño Romeo Santos, el propio The Weeknd y el mexicano Junior H fueron otros de los artistas destacados, ya que se hicieron con dos premios cada uno durante la celebración latina, mientras que el productor argentino Bizarrap fue nombrado el nuevo artista del año.

La española Rosalía se coronó con las distinciones a mejor álbum pop por su disco “Motomami” y a la colaboración crossover del año por el tema “La fama”, junto al canadiense The Weeknd.

“Ya no sé cuántos premios ha ganado ‘MAMIII’ pero cada uno significa algo más fuerte que nosotras. ¡Mujeres al poder siempre! ¡Juntas somos más!” aseguró Becky G desde el escenario.

El mismo premio lo recibió Aguilar de manos de su hija Ángela, quien recibió al cantante en la tarima entre halagos, siendo uno de los momentos más emotivos de la noche.

“Es algo que no siento que merezco porque yo lo único que he hecho es seguir mi corazón y mi pasión”, dijo el intérprete.

Al recibir la distinción de Pionero, Bisbal destacó la gran inspiración que habían sido en su carrera cantantes latinos como Ricky Martin y Chayanne.

“Cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco se me ocurrió fusionarlo con las raíces de Almería, Andalucía y España, y hasta la fecha no he parado de hacerlo”, dijo orgulloso.

La ceremonia también contó con actuaciones de Anuel AA, Emilia, Carin León, Manuel Turizo, Natti Natasha, Justin Quiles, Myke Towers y Ángela Aguilar, entre otros.

Esta es la primera vez que los Latin AMAs se emiten en la cadena de televisión de Univisión, tras siete años habiendo sido transmitidos por Telemundo, y es la segunda edición que se hace desde Las Vegas.

LOS GANADORES

- Artista Del Año: Karol G

- Nuevo Artista Del Año: Bizarrap

- Canción Del Año: ‘Mamiii’ (Becky G & Karol G)

- Álbum Del Año: ‘Un Verano Sin Ti’ (Bad Bunny)

- Colaboración Del Año: ‘Mamiii’ (Becky G & Karol G)

- Colaboración Crossover Del Año ‘La Fama’ (Rosalía & The Weeknd)

- Mejor Artista Crossover: The Weeknd

-Artista Streaming Del Año: Karol G

- Gira Del Año: ‘$trip Love Tour’ de Karol G

- Mejor Dúo o Grupo Pop: Jesse & Joy

- Mejor Artista Pop: Shakira

- Mejor Álbum Pop: ‘Motomami’ (Rosalía)

- Mejor Canción Pop: ‘Provenza’ (Karol G)

- Mejor Artista Urbano: Karol G

- Mejor Álbum Urbano: ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny

- Mejor Canción Urbano: ‘Titi Me Preguntó’ de Bad Bunny

- Mejor Colaboración – Pop/Urbano: ‘Mamiii’ (Becky G & Karol G)

- Mejor Artista Regional Mexicano: Junior H

- Mejor Dúo o Grupo Regional Mexicano: Grupo Firme

- Mejor Álbum Regional Mexicano: ‘Mi Vida En Un Cigarro 2’ (Junior H)

- Mejor Canción Regional Mexicano: ‘No Se Va’ (En Vivo) de Grupo Frontera

- Mejor Colaboración Regional Mexicano: ‘Ya Acabó’ de Marca MP & Becky G

- Mejor Artista Tropical: Romeo Santos

- Mejor Álbum Tropical: ‘La Bachata’ de Manuel Turizo

- Mejor Álbum – Tropical ‘Fórmula, Vol 3’ de Romeo Santos

- Mejor Colaboración Tropical: ‘Monotonía’ de Shakira & Ozuna