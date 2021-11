El rapero Kanye West ha utilizado su último sermón para lanzar una emotiva y entusiasta defensa de su matrimonio con Kim Kardashian, quien inició los trámites del divorcio el pasado mes de febrero, y para compartir públicamente su convencimiento de que el mismísimo Dios quiere ver a la expareja reunida de nuevo en el marco de su anterior vida familiar.

El astro de la música, quien cambió legalmente su nombre hace unas semanas y ahora se da a conocer como ‘Ye’, no ha dudado en recurrir a la fe y a su particular interpretación de la palabra del altísimo para dejar patente que no dar por terminada su historia de amor con la estrella televisiva, aunque esta haya rehecho aparentemente su vida sentimental con el actor y cómico Pete Davidson.

LEA: Ya es oficial: Kim Kardashian y Pete Davidson son novios

“He hecho públicamente cosas que no eran aceptables como esposo, pero ahora mismo, por la razón que sea, no sabía que iba a estar frente a este micrófono, pero estoy aquí para cambiar. La narrativa que Dios quiere es ver que podemos ser redimidos en todas estas relaciones”, ha explicado el intérprete en medio de su discurso, pronunciado durante el acto de Acción de Gracias organizado por la parroquia Mission de Los Ángeles.