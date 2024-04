Juan Carlos Alemán conquista a su público al ritmo de la bachata

Con más de 26 años de trayectoria en el ámbito musical, el hondureño Juan Carlos Alemán disfruta de su etapa como solista, y como parte de esta, el artista estrenó recientemente una versión bachata del tema “Otro amor llegó”, el cual tiene un gran recibimiento por parte del público.

“Estoy feliz de estar presentando mi más reciente material musical “Otro amor llegó”, una versión bachata bajo el sello de Walcas Music. Estoy emocionado porque es algo que había soñado desde que comencé mi carrera a los 20 años. Tengo más de 26 años, estuve en los Silver Star, llevo dos años como solista y, por fin, las cosas cuando se hacen con trabajo y dedicación, este es el fruto”.

“Hoy estamos presentando lo nuevo. Espero que lo disfruten porque es un tema que se hizo con tanto cariño y es una canción tan conocida que yo también grabé en mi etapa con los Silver Star. Y ahora decidí lanzar mi primer sencillo con esta canción, que fue la que me catapultó al éxito y a todo lo demás”, comenta un emocionado Juan Carlos Alemán en entrevista con LA PRENSA.

Y sobre el apoyo que está recibiendo su nueva producción musical, el cantante dice que “Sí, gracias a Dios. Mira que está teniendo un éxito. Mira, hasta se me ponen los pelos de punta, porque conseguir 60,000 reproducciones en un canal de YouTube no es fácil. Y estoy agradecido con Dios. Primero que nada con Dios porque me dio el talento para poder compartirlo con ustedes. Y ojalá que lo sigan reproduciendo en YouTube”.