Humberto Zurita rechaza interpretar a Cepillín en su bioserie

En una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, el actor Humberto Zurita fue cuestionado sobre si le gustaría interpretar al fallecido payaso Cepillín en su bioserie.

El actor, sin haber recibido una propuesta formal hasta ese momento, mencionó que su apretada agenda de trabajo ya tiene compromisos para el resto del año.

Aunque no descartó la oferta, enfatizó que, antes de aceptar cualquier papel, necesita conocer el guion y otros detalles importantes.

“Tendría que conocer el guion porque las bioseries son un proyecto complicado. Las que han sacado siempre tienen problemas... No agarro el trabajo de cuánto me vas a pagar, siempre pido sinopsis de personajes, un plan general de grabación, los directores. No hago cualquier cosa”, advirtió.