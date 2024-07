Johnny Depp cree que su carrera en Hollywood es ‘a veces trágica’

Johnny Depp ha calificado su carrera en Hollywood de “a veces trágica”.

El actor de ‘Piratas del Caribe’, de 61 años, que ha protagonizado una mezcla de fracasos independientes y éxitos de taquilla a lo largo de los años, hizo la admisión en un discurso de aceptación en los Premios Nacionales de Cine.

Johnny fue galardonado en el Porchester Hall de Londres esta semana por su papel en el drama histórico francés, ‘Jeanne du Barry’, en el que interpretó al rey Luis XV - marcando su primer papel importante desde que ganó su caso de difamación de alto perfil contra su exesposa, la actriz de 38 años, Amber Heard, en 2022.

Durante la ceremonia se emitió un video pregrabado en el que Johnny tomaba el premio a la Contribución Mundial al Cine y decía: “Gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Me siento muy afortunado y muy honrado de que todos ustedes me permitan seguir haciendo el trabajo que tanto me gusta. Siempre es especialmente gratificante cuando el reconocimiento de tus esfuerzos viene directamente del corazón de la gente, de los corazones y las mentes que me han acompañado en este largo viaje místico, mágico, a veces trágico, pero nunca aburrido. Nunca podré agradecerles lo suficiente que sigan permitiéndome contar las historias que considero necesarias. Y por haberse quedado conmigo y con mi curiosa colección de personajes durante todos estos años”.

Johnny también expresó su gratitud a sus fans, diciendo que son la razón por la que todavía siente “el impulso para seguir adelante”.

Y añadió: “Solo gracias a ustedes, estoy hoy aquí. Les doy las gracias y les envío mucho amor y respeto, siempre”.

En la misma ceremonia de entrega de premios, la película biográfica de Amy Winehouse ‘Back to Black’, ganó el premio al mejor drama, mientras que Adam Deacon, de 41 años, recibió el galardón al mejor actor por ‘Sumotherhood’, y Patricia Hodge, de 77 años, fue premiada como mejor actriz por su papel en ‘Arthur’s Whisky’.

Dirigidos por la Academia Nacional de Cine, los Premios Nacionales de Cine se celebran en el Reino Unido desde hace una década.