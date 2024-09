Joaquin Phoenix regresa al cine la otra semana como “El Guasón”

-¿Cuándo y por qué surgió la idea de la secuela de “Guasón”? < br /> Todd y yo empezamos a hablar de buscar una nueva historia que contar con el personaje, quizá, a mitad del rodaje de la primera, mucho antes de su estreno. Incluso entonces, ambos sentimos que había más para explorar con el personaje. Me encantó la idea y el reto de continuar la historia; pero encontrando diferentes tonos con los que jugar.

Las historia de “Guasón 2: Folie à Deux” parte con un Arthur Fleck internado en Arkham, a la espera de juicio por sus crímenes como Guasón. Mientras padece con su doble identidad, Arthur no solo tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él.

Del aclamado guionista, director y productor Todd Phillips llega como preestreno el próximo 2 de octubre a los cines de Honduras “Guasón 2: Folie à Deux” , la esperada continuación de la película ganadora de premios de la Academia en 2019, “Joker” (“Guasón”), que recaudó más de mil millones de dólares en la taquilla mundial y, hasta hace poco, era la película de clasificación C más taquillera de todos los tiempos.

-¿Cómo es volver a trabajar con el cineasta Todd Phillips?<br /> Desde el punto de vista práctico, es un cineasta experimentado con una perspectiva muy específica y única, y eso es realmente lo más importante, al menos para mí, a la hora de trabajar con un director. Además, me gusta cómo resuelve los problemas. Y es bastante intrépido. Piensa muy rápido, lo que es genial porque permite abordar una escena de forma diferente en cada toma, si lo quieres. Y, cada vez que te encuentras con un problema, a él se le ocurre rápidamente una línea que lo resuelve. Nunca he trabajado con nadie como él.

-¿Cuándo se dan cuenta de que Arthur Fleck (“Guasón”) lleva la música dentro? <br /> En la primera película descubrimos momentos en la forma en la que Arthur y Guasón se mueven en el mundo que parecían musicales, extrañamente elegantes; en cierto modo, una especie de ritmo que motiva sus movimientos. Había una nostalgia por la música que escuchaba, la música que tenía en la cabeza, que seguimos descubriendo, cada vez más y más, a medida que filmamos.

-¿Cómo deciden qué música introducir en la mezcla? <br /> Empezamos a hablar de la interpretación musical muy, muy pronto. Mucho antes de que Todd y Scott (Silver) pudieran sentarse a trabajar en el guion. Con el tiempo se hizo evidente que queríamos que fuera espontánea, improvisada y sucia de una forma que no creo, típicamente, que se vea en las películas de ese género. Tuvimos la sensación de no querer que se pareciera a nada que se hubiera visto antes, o que hacerlo de tal forma en la que la gente suele interpretar canciones en las películas. Fue emocionante y desafiante, ya que se sintió como si, realmente, debíamos salir y actuar en vivo para interpretar las canciones de forma que parecieran precisas, auténticas; pero que, quizá, no fueran las versiones más hermosas de una canción. Y hubo algo en ese proceso que se sintió muy emocionante”.

-Hablemos de los sets en esta nueva película.<br /> Los sets que construyó Mark Friedberg fueron asombrosos. Arkham tenía varios niveles; eran el tipo de sets en los que entras y te pierdes, son así de vastos. Es verdaderamente impresionante y, evidentemente, importante que puedas pasar del mundo de un foro de filmación (lo más alejado posible de la historia) para entrar en el set y perderte por esos pasillos. Todo fue accesible y se sentía auténtico.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Lady Gaga en el papel de Harley Quinn? <br /> Me encontré con que es una persona, simplemente, sin ego y con una determinación tan feroz para meterse de lleno con nosotros. Fue una gran experiencia tener a otra persona dispuesta a entrar en una escena dondequiera que esta nos llevara. No hay muchos actores, creo, que se sientan cómodos trabajando de esa manera, en la que todo puede cambiar en un momento y pruebas diferentes versiones constantemente; pero ella estuvo dispuesta a todo. Obviamente, tiene una gran voz y un gran vibrato, y pensé que tratar de templar eso sería difícil para alguien con tanto talento; pero vi a alguien que verdaderamente trabajó a través de eso, entendió que Todd (el director) quería que hubiera una crudeza en el personaje en la forma en que canta. Ella verdaderamente trabajó en eso y desarrolló y realmente cumplió en el momento, cada vez.