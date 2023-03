Jimin lanza un nuevo sencillo y es número uno en tendencias

‘Set me free Pt2’ es el sencillo prelanzado del primer álbum como solista de Jimin llamado ‘Face’, La canción cuenta con un intenso sonido orquestal que expresa el deseo del cantante de estar libre de cualquier enredo dañino, ya sea físico o mental.

Conocido por ser uno de los vocalista principales del grupo de Kpop BTS, es una de las pocas veces en que Jimin ha decidido mostrar sus habilidades de rap en un lanzamiento oficial.

El video musical funciona como una película de actuación sencilla que muestra el poderoso baile de Jimin.

En el video, el poema alemán “Ich lebe mein Leben im wachsenden Ringen (Vivo mi vida en círculos cada vez más amplios)” del poeta austriaco Rainer Maria Rilke está escrito en el pecho de Jimin.

El poema utiliza “círculos que se amplían” como metáfora para describir cómo un individuo adquiere nuevos conocimientos y experiencias a lo largo del tiempo.

En una entrevista para la revista ‘Consequence’ ee le preguntó si ‘Set me free Pt2’ tiene relación con otra canción escrita por Suga, para un disco del BTS.

“No hay una conexión, y no estábamos tratando de dividir la parte uno o la parte dos. Pero como resulta que mi canción habla sobre la libertad y el avance, y la canción de SUGA habla sobre algunas de las historias que vienen antes, pensé que sería bueno seguir después” dijo Jimin.

“No quiero ser una vergüenza para mis miembros”, dijo. “Quiero ser un miembro orgulloso de BTS”

El 23 de marzo Jimin estará en ‘The tonight show with Jimmy Fallon’ donde hará su debut oficial como solista siendo entrevistado por el presentador Jimmy Fallon, y el 24 de marzo cantará en vivo ‘Set me free Pt.2’.

