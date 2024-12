Jamie Lee Curtis “no entiende” cómo ha estado casada tanto tiempo.

La actriz, de 66 años, se casó con Christopher Guest el 18 de diciembre de 1984, pero ahora que se acerca su aniversario de bodas de rubí, admite que no tiene ni idea de cuánto tiempo ha pasado desde entonces.

En declaraciones al programa ‘The Today Show’, dijo: “40 años de matrimonio. 40 años casada con Christopher el próximo miércoles. Pero soy la invitada más inmadura que han tenido nunca, así que ¿cómo es posible que lleve 40 años casada? No lo entiendo”.

La estrella de ‘Freaky Friday’ -que tiene a Ruby, de 25 años, y Annie, de 34, con Christopher- era conocida sobre todo por su papel de Laurie Stode en la franquicia ‘Halloween’ cuando se casó con Christopher, mientras que él había surgido en el papel protagonista del falso documental ‘This Is Spinal Tap’, pero explicó que gracias a que ambos se han diversificado en otros papeles dentro del mundo del espectáculo, han podido “crecer” juntos como pareja.

Dijo: “Chris no era director cuando le conocí, yo no era guionista. Chris no era productor cuando lo conocí, yo no era productora cuando se casó conmigo. Hemos crecido en estos nuevos trabajos que hemos hecho. Aún me hace reír más que cualquier ser humano y estoy segura de que hay algo de mí que le gusta. No sé lo que es, ¡pero estoy segura de que hay algo!”.

La actriz de ‘My Girl’ explicó que en un principio tenía “grandes planes” para celebrar el hito con su marido, pero al final nada ha fructificado y simplemente abrazará el poder estar juntos al mismo tiempo.

Señaló: “Tengo grandes planes. También vivimos en una casa que tiene 100 años. Tenía grandes planes, era como ‘Cariño, nuestra casa tiene 100 años, tenemos 40, hagamos una gran fiesta en nuestra casa’. ¡Se fue, nada! Vamos a celebrarlo sólo por estar juntos en la misma ciudad al mismo tiempo”.