“Taylor es dulce y encantadora”: Padre de Travis Kelce

La relación amorosa entre Taylor Swift y Travis Kelce, va viento en popa, ya que recientemente, el padre del jugador de los Jefes de Kansas compartieron nada más que halagos hacia la cantautora.

En una reciente entrevista a People, Ed Kelce, se expresó de la intérprete de “Cruel Summer” como una “joven dulce y encantadora”, luego de compartir palco durante los partidos donde ha jugado su hijo en la NFL.

Para sostener su opinión sobre Taylor Swift, el padre del jugador recordó una acción de la cantante Taylor Swift que llamó su atención.

“Les contaré algo muy especial que noté en Taylor la primera vez que la conocí. Estábamos sentados en la suite, ella se levantó para ir por una bebida, o algo, y comienza a recoger botellas vacías, latas, platos que estaban regados por todos lados. Porque en las suites todo el mundo recibe cosas y las vacías donde puedes... Y solo estoy pensando, no creo que ella haya recibido el memorándum de diva. No me topé con una artista mimada. Ella no sabe cómo serlo. Y eso realmente para mí dijo mucho”, reveló Ed Kelce.