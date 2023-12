‘Renaissance’, la película de Beyoncé, arrasa en la taquilla de EUA

Renaissance: A Film by Beyoncé es el segundo concierto-película del año distribuido por la cadena de cines AMC , luego del éxito descomunal que fue The Eras Tour de Taylor Swift .

Antes del éxito de la película de Taylor Swift y ahora la de Beyoncé, Hannah Montana: The Best of Both Worlds, de 2008, ostentaba el récord de mayor estreno nacional para una película-concierto con 31.1 millones de dólares.

Y según datos preliminares, en otras latitudes (como México, donde llegó hace unos días), la cinta de la cantante de “Single Ladies” estaría sumando otros 20 millones de dólares durante su primer fin de semana de estreno, por lo que podría terminar su cifra este lunes en unos 40 millones a nivel mundial.