La historia detrás “YMCA”, el himno LGBTQ+ que ha estado presente en los mítines Donald Trump

No obstante, con el tiempo, el artista cambió de opinión, y celebró las ganancias que recaudó el tema gracias a los mítines. “Los beneficios financieros han sido geniales”, dijo Willis en una publicación de Facebook en diciembre de 2024. “ ‘YMCA’ está estimada en varios millones de dólares desde que el Presidente electo comenzó a usar la canción. Por lo tanto, me alegra haber permitido su uso continuo”.

El anuncio de que Village People participará en los eventos inaugurales de Donald Trump no ha pasado desapercibido. La emblemática banda, conocida por su éxito disco “YMCA” , parece no encajar en lo absoluto en las ceremonias del Presidente electo y líder del Partido Republicano.

Escrita como un tributo a la organización cristiana YMCA (Young Men’s Christian Association), la canción celebra un espacio inclusivo para jóvenes que buscan actividades recreativas y apoyo.

Sin embargo, su estilo y letra también resonaron profundamente en la comunidad gay, quienes la convirtieron en un himno no oficial de esta cultura.

Contrario a ello, Victor Willis ha insistido repetidamente en que este no era su objetivo original. “YMCA no fue escrita como una canción gay por el simple hecho de que yo no soy gay”, argumentó en el 2017. “Hablaba de pasar el rato en los barrios urbanos de mi juventud. ‘Pasar el rato con los chicos’ fue una frase sobre mis amigos y yo jugando basquetball en la Y”.

Si bien en ese entonces el cantante y co-compositor dijo “se alegraba de que la comunidad LBGTI la adoptara como himno” y que “no tenía reparos con ello”; su postura parece haberse hecho más reticente en los últimos años.

Al anunciar el pasado diciembre que había autorizado a Trump a emplear su canción, sumó además una advertencia específica. Desde enero de este año, él y su esposa “presentarían acciones legales contra cualquier medio de noticias que falsamente hiciera referncia a YMCA como un himno gay”.

“Tal noción se basa únicamente en que la letra de la canción alude a una actividad explícita, lo que realmente no es así”, escribió.

Independientemente de su intención original, “YMCA” se ha convertido en un track memorable. Ha sido seleccionado para el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso y se mantiene como un clásico indiscutible de la música disco.