El hijo de Michael Jackson desmiente que Harry Styles sea el nuevo ‘Rey del Pop’

A lo largo de su carrera, el difunto Michael Jackson pasó a la historia de la música con canciones intemporales como ‘Beat It’, ‘Thriller’, ‘Billie Jean’ y ‘Man in the Mirror’, alcanzando la fama cuando era niño en su grupo familiar The Jackson 5.

Tras su muerte, a los 50 años, en 2009, el cantante sigue siendo conocido por el apelativo que se le otorgó, pero a principios de este año, la revista Rolling Stone desató polémica al calificar a Harry Styles, como el “nuevo Rey del Pop”.

Ahora, durante su paso por el programa ‘Good Morning Britain’, los copresentadores Adil Ray y Charlotte Hawkins hablaron con el hijo de Michael, Prince, cuya madre, Debbie Rowe, estuvo casada con el cantante de ‘Smooth Criminal’ de 1996 a 2000.

El joven de 25 años, que nació como Michael Joseph Jackson Jr, fue preguntado por Adil: “¿Puedo preguntarte rápidamente? Rolling Stone ha etiquetado a Harry Styles - todos amamos a Harry Styles - pero lo han etiquetado como ‘el nuevo Rey del Pop’. Ha causado un poco de controversia entre los fans. ¿Qué opinas de eso?”. Prince respondió asegurando que “ya nos hemos encontrado en esa situación antes”, antes de alabar a Harry, de 28 años, como un “artista increíble”.

”Tiene su propio género y definitivamente es un artista increíble. Pero, el ‘Rey del Pop’ fue un apodo que realmente se ganó mi padre”, dijo. Prince explicó que “el acceso a la información” y “el acceso a la popularidad y la fama no era tan fácil como hoy”.

”Con tantos otros factores sociales que hay que tener en cuenta en aquella época, siento que mi padre es el ‘Rey del Pop’, siempre será el ‘Rey del Pop’ y no es algo que se pueda quitar nunca, porque hemos evolucionado tanto como sociedad que esos mismos factores nunca serán los mismos”, continuó. “Así que cuando miras... desde donde empezó mi padre hasta donde terminó, frente a donde empezaron todas estas otras personas hasta donde terminaron, la diferencia es de noche y de día”.

Hace unos meses, el sobrino de Michael, Taj Jackson, también se pronunció en contra de la afirmación de que Harry era el nuevo ‘Rey del Pop’, al escribir en un tuit muy contundente: “No hay un nuevo ‘Rey del Pop’. El título de @RollingStone no le pertenece y no se lo ha ganado, mi tío sí. Décadas de dedicación y sacrificio. El título ha sido retirado. Sin faltar al respeto a @Harry_Styles, es mega talentoso. Denle su propio y único título”.