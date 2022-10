Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, pide un alto a los ataques en su contra: “Ya basta de decir que rompí un hogar”

View this post on Instagram

“Sabes mi amor que aquí estoy, aquí estamos juntos y sin soltarnos, cuantas más piedras quieran ponernos más firme y sólido se hace nuestro camino. Seguiremos siendo felices y sin hacer mal a nadie... i love you mi bombón”, le escribió el bailarín y coreógrafo español.

La mexicana también recibió muchos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

“Eres hermosa, comencé a seguirte por Toni y me encanta como eres y el amor que se tienen no le des importancia a gente que sus vidas están llenas de odio porque no son felices, hacen una bella pareja... me encantaría verlos llegar al altar”, le dijo una de sus seguidoras.