“Godzilla y Kong: El nuevo imperio”, lo que necesita saber de la película

“Esta última entrada sigue el explosivo enfrentamiento de Godzilla vs. Kong con una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo”, señala la sinopsis oficial del filme.

Adam Wingard es el encargado de dirigir la secuela de “ Godzilla vs. Kong” , de 2021, en la cual regresan algunos actores de la franquicia, como Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Kaylee Hottle.

También es la continuación del Monsterverse de la productora Legendary que se remonta a “Godzilla” de 2014 y “Kong: Skull Island” (“Kong: La Isla Calavera”) de 2017. La interrogante de “a dónde ir después del versus” entre los dos monstruos no parecía difícil de resolverse para el cineasta Adam Wingard. Escuchó los gritos y vítores en el cine cuando los gigantes lucharon juntos contra el robótico Mechagodzilla y para la secuela sabía que necesitaban formar equipo.

La película es una secuela de “Godzilla vs. Kong” , el enfrentamiento de 2021 entre Godzilla, de 119 metros (393 pies), y Kong, de 102 metros (337 pies).

“Ellos son los astros de la película”, dijo Hall a The Associated Press según reproduce Los Angeles Times. “Nosotros solo somos el contrapeso”. O, como dijo Stevens: “Somos el espectáculo secundario”.

No había duda de quiénes eran las estrellas en “Godzilla y Kong: El nuevo imperio”. No eran Rebecca Hall , Brian Tyree Henry , Dan Stevens ni ninguno de los humanos. Como bien saben los actores, desde los albores del cine, el nombre de la estrella es el que aparece en el título de la película, aunque en este caso los protagonistas nunca se dieron una vuelta por el plató.

EL FACTOR HUMANO

Amar las películas de Godzilla y hacer una es algo completamente diferente. Basta con preguntarle a los actores. “En la primera película no sabía qué esperar. No sabía qué tan grande era la película”, dijo Kaylee Hottle, quien es sorda, a través de un intérprete. “Y al final pensé, oh, eso fue genial”.

Hottle tenía 10 años en esa primera película y 15 durante el rodaje de la segunda, en la que trabajó más estrechamente con Hall, quien hace el papel de su madre adoptiva.

“Hubo una curva de aprendizaje muy empinada que escaló por completo en muy poco tiempo”, dijo Hall. “En este caso, ella era mucho mayor, más sabia e inteligente en todo”.

Stevens es el novato. Protagonizó el thriller de Wingard de 2014 “The Guest” (“El huésped”). Su personaje, Trapper, es un veterinario de titanes con una camisa hawaiana.

“Creo que su propuesta para mí fue una escena en particular en la que mi personaje vuela una loca nave espacial a través de criaturas eléctricas que zumban, con diálogos geniales”, dijo Stevens. “Yo pensé ‘eso parece genial’”.