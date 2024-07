Gala Montes y Sian Chiong se suman a ‘La Casa de los Famosos’

Gala Montes y Sian Chiong son los habitantes recién revelados de La Casa de los Famosos, en la cual competirán por el premio final de cuatro millones de pesos mexicanos al mudarse a la residencia del reality show que los espectadores podrán ver a partir del domingo 21 de julio.

“Acepté (estar dentro de la casa) porque la situación del País no está para negarse al trabajo. Vengo dispuesta a todo, no tengo nada que perder. Me voy a divertir. No les voy a mentir, yo soy todo en todas partes al mismo tiempo. Puedo enojarme y divertirme”, dijo Gala Montes, actriz y cantante, en conferencia de prensa.

“Le pondré mucha azúcar como diría Celia Cruz. Aquí le vamos a poner un poquito de alegría, sabor y bromas. Ha sido un proceso metódico para mí, nunca he estado en ningún reality. Me enfrentaré a convivir con personas que no conozco y otras que sí. No veo la hora de entrar”, añadió Chiong, actor y cantante.

Bajo la producción de Rosa María Noguerón, entre los participantes confirmados anteriormente se encuentran Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Sabine Moussier, Luis “El Potro” Caballero, Ricardo Peralta, Karime Pindter y Mariana Echeverría. Faltan dos participantes por anunciar.