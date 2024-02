Muere Gina Montes: la inolvidable vedette de ‘La Carabina de Ambrosio’

Regina Inés Barbosa Govea , cuyo nombre artístico era Gina Montes , originaria de Brasil , se consagró como vedette por su icónico baile de 40 segundos en la intro y salida de programa semanal de “La Carabina de Ambrosio” , descrito como un show cómico, mágico y musical. En los segmentos de comedia Gina participaba como actriz de apoyo, aunque no tenía muchos diálogos ya que no hablaba muy bien el español.

En pleno éxito de su carrera como bailarina, Gina Montes, emigró a Nueva York, Estados Unidos sin saber inglés y sin tener amigos o familiares en esa ciudad. Se fue impulsada por el amor a su entonces pareja, el músico Carlos Macías, con quien procreó una hija.

En una entrevista otorgada en 2016 a Melissa Saucedo, productora de documentales en Youtube, Gina contó por qué se fue de México y explicó las trágicas razones por las cuales no se supo más de ella.

“Me enamoro y esa persona viene para Nueva York y en uno de esos viajes me doy cuenta que estoy embarazada, para mí fue la gloria, mi premio más grande como persona, como mujer y de un hombre del que estaba inmensamente enamorada”, comenzó su relato.

”Al regresar a Nueva York tengo sangrado y me dice el doctor: ‘Usted ya no puede viajar, porque si viaja va a perder su criatura’, y tengo que tomar una decisión”.

“Es que mi carrera era todo para mí, todo, fue muy difícil, fue muy doloroso dejar todo atrás y no me arrepiento. Lloro porque extraño mi público, las luces, el escenario, porque es parte de mi raíz; pero al mismo tiempo no hay arrepentimiento porque tengo una hija tan maravillosa, es una niña bella, inteligente, me ha dado satisfacción”, aseguró.

Judith Teresa Macías, su hija, nació en 1987. Un año después de su nacimiento, Gina se separa del padre de su hija y se queda sola con ella en la gran manzana. “A ninguna mujer le gusta ser engañada. Me separé cuando mi hija tenía un año, quedo sola, sin hablar inglés, sin tener carrera, sin tener familia, sin saber hacer nada, lo único que yo sabía hacer desde los 7 años para ganar dinero era bailar, cantar, actuar y estar en un escenario. Y en Nueva York no podía empezar en eso”, recordó con tristeza

Sin trabajo ni esperanzas de reiniciar su carrera artística, para mantener a su hija, trabajó haciendo de todo. “Trabajé en un Day Care, fuí bordadora, chofer y limpié casas. Ganaba como un dólar la hora, apenas para pagar la renta, pero estaba con mi hija”, aseguró.

