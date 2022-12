BTS vuelve a los cines con “Yet To Come In Cinemas”

La proyección mundial de BTS: Yet To Come In Cinemas llegará el 1 de febrero y estará disponible por tiempo limitado.

BTS volverá a las salas de cine de todo el mundo con su concierto Yet To Come , el cual tuvo lugar el 15 de octubre en la ciudad de Busan.

“Esta película está hecha para ambos formatos especiales, para que los fanáticos puedan experimentar nuestra película a través de pantallas ampliadas con 3 ángulos diferentes y asientos móviles que se alinean con la música de BTS”, dijo en un comunicado Kim Jong Ryeol, CEO de CJ 4DPLEX, empresa que promociona la película.

BTS: Yet To Come In Cinemas es la quinta película de la banda surcoreana. La primera fue BTS; Burn the Stage: The Movie, la cual llegó en 2018 como un documental de la gira The Wings.

En 2019, lanzaron los documentales Love Yourself in Seoul y Bring the Soul: The Movie. Al siguiente año salió Break the Silence: The Movie, un documental con testimonios de los integrantes contando historias íntimas durante su gira mundial.

El concierto Yet To Come fue la última presentación en vivo de BTS antes de su anunciada pausa grupal que podría terminar hasta 2025, cuando los siete miembros hayan cumplido con el servicio militar.