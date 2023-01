Jennifer Coolidge y su renacer profesional tras ganar un Globo de Oro

Jennifer Coolidge acaba de poner el broche de oro a su renacer profesional añadiendo un Globo de Oro al Emmy que ya ha ganado por su trabajo en ‘The White Lotus’.

Su discurso de agradecimiento ha incluido, muy probablemente sin que ella lo pretendiera, todos los elementos para convertirlo en uno de los mejores que se han escuchado en toda la historia de la entrega de premios.

Con una mezcla de espontaneidad y vulnerabilidad poco habitual en Hollywood, la actriz ha hecho un resumen descarnado de su trayectoria con el que pueden identificarse el resto de compañeros de profesión que no estaban presentes en esa sala: papeles puntuales en ‘Legalmente Rubia’ y ‘American Pie’ que le reportaron una notoriedad pasajera y largos períodos de inactividad.

“Tenía grandes sueños y expectativas cuando era más joven, pero lo que pasó es que la vida hace que se vayan desvaneciendo. Pensaba que iba a ser reina de Mónaco aunque otra persona ya lo hubiera conseguido. Y luego te haces mayor y piensas: ‘Oh, ¿qué **** va a pasar?”, aseguró Jennifer con su flamante galardón ya en la mano.

Su voz aguda y su inconfundible forma de hablar dotaban a sus palabras de un tono cómico, pero pocas veces se ha escuchado un análisis tan crudo y acertado de la industria en que trabaja en un evento de esas características.

La serie creada por Mike White le ha dado la oportunidad de ingresar por fin en ese exclusivo club del que solo forman parte las ‘actrices serias’, lo que a su vez le ha abierto puertas que hasta ahora habían estado cerradas para ella.

“Has cambiado mi vida en mil maneras diferentes”, le ha asegurado al responsable del milagro. “Me refiero a que ahora mis vecinos me hablan, y cosas así. Nunca me habían invitado ni a una sola fiesta en la colina en la que vivo. Ahora me invitan a todas”.