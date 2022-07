“Estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañados por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián (Caicedo) y yo tomamos la decisión de separarnos”, dijo Villalobos en el clip.

La protagonista de “Sin senos no hay paraíso” confirmó la noticia a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en octubre de 2019 en una playa de Cartagena (Colombia), a la que asistieron sus todos sus amigos y familiares.

Sin embargo, en una oportunidad reveló que se casaron cuatro veces, pero nunca llegaron a revelar los detalles de todas las ceremonias.

A inicios de julio de este año, Carmen Villalobos descartó que su matrimonio con Sebastián Caicedo haya llegado a su fin. Si bien sus fanáticos comenzaron a especular que ya no estaban juntos, porque no subían fotos de ambos, la actriz de “Sin senos no hay paraíso” respondió a las dudas.

“Lo que pasa es que cuando siempre has mostrado la relación y cuando ha sido como muy público, es un poquito como raro ya no vernos. Eso fue una decisión que tomamos desde principio de año como separar las carreras, separar los seres humanos, pues porque él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos, entonces decidimos como ya que no nos vean juntitos”, comentó para el programa MezcalTV.