Kevin Costner gana la batalla por la manutención de sus hijos

La estrella de 68 años de edad le dijo a Fox News Digital : ’ Sabes, cuando tienes una vida tan larga con alguien, no hay ganador... y es esta cosa grande y loca llamada vida y cómo se deshace tan rápidamente. En un minuto te sientes como si estuvieras en la cima del mundo, y luego te das cuenta de lo vulnerable que eres ’.

Kevin Costner ganó su batalla por la manutención de los hijos con su ex esposa Christine Baumgartner .

La estrella de ‘Dances with Wolves’ explicó que él y Baumgartner llegarían a un acuerdo de custodia justo para Cayden, de 16 años, y Hayes, de 14 años, así como su hija Grace, de 13 años.

El actor comentó al respecto: ’Ella es una madre increíble. Lo resolveremos y lo compartiremos. Ahora mismo tenemos que convalecer’.

Kevin Costner subió al estrado por segunda vez en la última hora de la audiencia y explicó que temía tener que aceptar un trabajo no deseado si Christine Baumgartner recibía una pensión alimenticia ‘inflada’.

Luego se disculpó con su ex esposa, quien solicitó el divorcio en mayo después de 18 años de matrimonio, y comentó: ’Quiero ayudar, pero la idea de tener las cosas infladas hasta el punto de que no puedo hacer lo que quiero hacer. De alguna manera, en este mundo inusual, no lo logramos y por eso lo siento’.

En noviembre se celebrará un juicio sobre el acuerdo prenupcial y la solicitud de manutención conyugal de Christine Baumgartner.