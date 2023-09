Shakira confiesa que soñaba con criar a sus hijos al lado de Piqué

“Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces. Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba. Porque cuando no tienes al marido que se pueda quedar con los niños y esto, siempre voy como haciendo malabarismo. Me gusta ser una madre presente. Me gusta llevarlos al cole, desayunar con ellos, acostarlos a dormir, cenar con ellos, llevarlos a las actividades extracurriculares, acompañarlos a los playdates. Pero aparte de eso tengo que facturar”, explicó Shakira.

La prioridad de la cantante siempre ha sido su familia, y ahora tiene una vida más tranquila en Estados Unidos, ya que cuando vivía en España, los paparazzis no la dejaban en paz ni un minuto. Y que aún lidia con sus últimos demonios confesó a Billboard.

“He pasado por varias etapas. La negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia, De ‘mantén tu cabeza por encima del agua?. Y en una etapa de reflexión. Y ahora es una etapa de trabajo duro y todo el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos”, aclaró.

Shakira desde sus inicios le cantaba al amor, ya que tenía como inspiración a sus padres quienes llevan juntos 50 años, y este era uno de lo más grande sueños de la colombiana, seguir los pasos de sus padres con quien era su pareja Gerard Piqué.

“Yo creía en hasta que la muerte nos separe. Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos. Porque además mis padres han estado juntos, no sé, 50 años. Y se aman como el primer día. Entonces sé que sí es posible. Han sido siempre mi ejemplo y era lo que yo quería para mí y para mis hijos, pero no se pudo. Si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Y eso es lo que estoy haciendo: limonada”, reveló la cantante.