Kim Cattrall habría ganado un millón de dólares por su cameo en ‘And Just Like That’

Hay series que han pasado a la historia por su trama y su seña de identidad. Esto es lo que ha sucedido con ‘Sexo en Nueva York’ que después de más de 20 años desde que se decidiera comenzar a emitirse sigue cosechando buenos datos de audiencia y una gran cantidad de seguidores.

Como sabemos, la relación de Kim Cattrall con sus compañeras de reparto no era del todo óptima, y sólo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis han participado en el spin-off. No obstante, la ambición rubia de ‘Sexo en Nueva York’ ya ha regresado por fin a la serie mediante un brevísimo cameo que veremos en el último episodio de la segunda temporada, que se emite la próxima semana. Un regreso muy esperado. Tanto es así, que se habría embolsado la friolera cantidad de un millón de dólares por tan solo una jornada de grabación.

Puede leer: ¿Homenaje a Messi? Maluma y Yandel estrenan “Trofeo”

Cattrall interpretó en la serie original a Samantha, una atractiva publicista que tenía una gran ambiciónen la vida durante las seis temporadas y también durante dos de las películas que se hicieron de ‘Sexo en Nueva York’. Eso sí, la ambición de su personaje no se quedó en la ficción y se la llevó también a su vida personal. Por ello, llegó a negarse a participar en la tercera película porque exigía cobra más dinero, algo desorbitado para la producción si se valora que recibió más de 10 millones de dólares por la segunda película, frente a los 50 millones que recibió Sarah Jessica Parker por producir las tres primeras temporadas.

Una cosa es lo que se ve en la pantalla y otra muy distinta lo que sucede tras los focos. La mala relación entre las amigas de ‘Sexo en Nueva York’ hizo que durante un cierto tiempo no se llegasen a hablar. Tanto es así, que no la tuvieron en cuenta en la primera temporada de ‘And just like that...’, algo que la propia Kim Cattral ha reconocido que no recibió ninguna llamada del showrunner de la serie. Eso sí, toca ver que sucederá finalmente en el futuro del spin off que está produciendo HBO.