Enrique Iglesias lanza su primera canción en género Country

El estreno internacional del video del sencillo ‘Space in My Heart’, de Enrique Iglesias grabado con la estrella de la música country Miranda Lambert. se dio por los canales de MTV y fue puesto en las pantallas del famoso Times Square de Nueva York.

Dirigido por Trey Fanjoy y producido por Trent Hardville, el video musical se grabó en Nashville, la capital del estado de Tennessee y el corazón de la música country.

Con 'Space in My Heart' Iglesias hace historia al cantar por primera vez uno de los géneros más queridos por el público estadounidense. Lambert es una de las figuras más destacadas de este género y es la artista con más victorias en la historia de los premios de la Academia de Música Country, con casi 40 trofeos.

Los dos cantantes anunciaron en febrero pasado su colaboración con un anuncio en las redes sociales en el que el estadounidense recalcó que “¡Texas se encuentra con España!”.

El tema ha sido descrito por los dos artistas como una “oda al amor”. 'Space in My Heart' es parte del anticipado álbum de Iglesias Final Vol.2. , que supone ser el último de su carrera, según lo anunciado por el cantante en septiembre de 2021.

El artista español recientemente concluyó con éxito la gira “Trilogy” junto a Pitbull y Ricky Martin, donde cautivaron a audiencias en 42 escenarios en de Estados Unidos. Unidos y Canadá. EFE