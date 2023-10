El libro de Britney Spears se coloca en el número 1 en ventas tras la revelación sobre su aborto

‘The Woman in Me’, la autobiografía de la intérprete de Britney Spears, de 41 años, no saldrá a la venta hasta el 24 de octubre, pero las ventas anticipadas han conseguido que se coloque en el número 1 de la lista de los libros más vendidos de Amazon.

Los pedidos se dispararon en cuestión de horas después de que salieran a la luz los primeros fragmentos, donde la princesa del pop revela que se quedó embarazada a los 19 años mientras mantenía una relación sentimental con Justin Timberlake y decidió someterse a un aborto porque el cantante de *NSYNC no quería ser padre en aquel momento.

Esta confesión resulta un bombazo en toda regla porque, hay que recordar, que en su momento Britney aseguró que esperaría hasta el matrimonio para mantener relaciones sexuales. Fue Justin quien aseguró que no lo había hecho como una especie de venganza tras su ruptura, colocándola así en una posición muy incómoda.

El aumento en los pedidos anticipados ha llegado a oídos de Britney, y ella le ha dado las gracias a sus fans a través de Instagram por conseguir que su nuevo proyecto sea un éxito a una semana de su lanzamiento.

Junto al mensaje, la princesa del pop también ha publicado un vídeo promocional con imágenes suyas a lo largo de los años y con un audio de fondo que se ha extraído del documental que grabó en 2008 para MTV, titulado ‘Britney: For the Record’. Sin saberlo, en aquel momento Britney predijo su futuro al asegurar: “Algún día tendré un buen libro, un libro bueno y misterioso”.

Britney también celebró el éxito de ventas de su libro volviendo a bailar con cuchillos en su casa de Los Ángeles y publicándolo en Instagram. Hace unas semanas, una grabación casi idéntica causó un gran revuelo y provocó que muchos cuestionaran por enésima vez la estabilidad mental de Britney.

Ella sabe perfectamente el efecto que tuvo el vídeo, porque acabó viéndose involucrada a la policía, que acudió a su casa a comprobar que se encontraba bien. Por tanto, no puede ser una casualidad que haya decidido hacerlo otra vez. El otro involucrado en toda esta historia, Justin Timberlake, prefiere guardar silencio, y de momento no ha reaccionado a las confesiones de su famosa ex.