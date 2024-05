Taisha Urías: la fuerza y amor de una madre audaz

San Pedro Sula

Ser excelente en una profesión que se logra con constancia, y de igual forma aplica en la maternidad, ya que la repetición de actos buenos forma hábitos que construirán un futuro predominado por el amor y resiliencia. A sus 32 años, Taisha Urías es madre de dos niñas, Ana Taisha y Ela Taisha, recién nacida, y comparte esta alegría con su esposo Luis Figueroa. Además, es técnica especialista en el cuidado de manos y pies, uñas artificiales y experta en maquillaje profesional. Es reconocida por ser propietaria del salón de belleza Taisha’s Art, emprendimiento que comenzó en 2014. Asimismo, es una destacada “influencer” en redes sociales. En el marco del Día de la Madre Hondureña, Urías brindó una entrevista para Diario La Prensa, en la cual relata cómo fue su infancia, sus inicios en la cosmética, así como su equilibrio entre la maternidad y el trabajo para lograr mantener una salud mental y física ideal. ¿Cómo describiría la infancia y adolescencia de Taisha Urías? Toda una aventura, ya que desde muy pequeña me tocó ser independiente, tuve la fortuna de tener una abuela que me enseñó a salir adelante y trabajar desde muy joven, sobre todo a luchar por mis sueños. Y también me tocó salir de mi pueblo a buscar mejores opciones para estudiar, eso me llevó a querer crecer cada día más. Y sobre todo a tener una mentalidad diferente y a saber que las mujeres también podemos, por ende me tocó madurar desde temprana edad.

" Invirtamos en nuestra salud mental, mantengámonos ocupadas, busquemos algo que nos apasione hacer. "

¿Qué la motivó a emprender en el mundo de la belleza? Siempre he tenido una gran pasión por todo lo que es arte y siempre tuve presente que quería ser mi propia jefa. Tuve una sola experiencia trabajando para alguien más y juré nunca más pasar por eso. Entonces ambas decisiones me llevaron a querer luchar por lo propio. Sabía que quería ser una líder, y sabía que era buena creando, pero aún no tenía claro en qué rubro, hasta que por mera necesidad, para pagar mis estudios, comencé pintando uñas en la universidad en 2010, aproximadamente. Me sentía cómoda con ello porque para mí era arte y me generaba dinero. Años después se convirtió en mi negocio y hoy en día es fuente de empleo para más personas. ¿Cómo comenzó su aventura en las redes sociales? Puras ganas de crecer, de mostrarle al mundo lo que era capaz de crear con mis manos, luego se convirtió en un medio de comunicación con más personas que jamás imaginé que algún día llegaría a inspirar, no solo como madre, sino como artista, como persona. Comencé mostrando los servicios que realizaba, de vez en cuando algún “look” de maquillaje que realizaba en mí misma, y hoy en día también comparto mi faceta como madre, emprendedora, y temas como amor propio, cuidado personal. Ha causado un gran impacto a la vida de muchísimas mujeres, y eso me inspira a seguir haciéndolo.

¿Cómo equilibra su vida como madre con su profesión? Me levantó super temprano para que el día me rinda, y anoto todo lo que debo hacer para que no se me escape nada, literal, es como llevar una agenda personal. Escribir mi “to do list” me ayuda mucho, es bastante cansado, pero super satisfactorio. Otra cosa que me sirve mucho es mínimo una vez a la semana tomarme un tiempito a solas, conmigo misma, para escapar un rato de la rutina, ya sea ir por un café, una escapada con las amigas o algo que divague mi mente. Uno de los mayores desafíos ha sido tener que delegar funciones a otras personas en mi negocio, y tener que aceptar que no todo depende solo de mí, los emprendedores me entenderán. Y la mayor satisfacción es que algún día seré un ejemplo a seguir para mis hijas y ellas sabrán de buena fuente que los sueños se cumplen. ¿Cuáles son las claves para mantenerse plena en esta etapa de su vida como madre? Sacar paciencia de donde no la hay, y sobre todo saber que el adulto en esta relación es uno, los niños solo serán niños una sola vez en la vida, y debemos disfrutarlos a diario, ya que luego crecen. Saber que el tiempo vuela y no regresa, y saber que cada proceso es diferente. Se vale llorar, se vale querer salir corriendo cuando perdemos la paciencia, pero sobre todo no romantizar la maternidad, ya que no todo es color de rosa. Hay días malos, y días menos malos, pero requiere de mucha fuerza de voluntad, porque es algo difícil maternar, y no todas lo hablan, así que saber hasta donde puedo es la clave para mantenerme emocionalmente fuerte, y cuando ya no puedo, pues si es necesario se busca ayuda, terapia, y de vez en cuando un tiempito para una misma. ¿Qué consejos les darías a otras madres ? Si mamá está bien, bebé también, así que de ser necesario, invirtamos en nuestra salud mental, mantengámonos ocupadas, busquemos algo que nos apasione hacer y sobre todo cuando sientan la necesidad de hablar y decir como se sienten, háganlo sin miedo alguno. Es totalmente normal la depresión posparto, es real, cada mamá es distinta, no comparen su proceso con alguien más, y siéntanse afortunadas de ser capaces de llevar vida en sus vientres. Las mujeres fuimos escogidas para eso porque desde ese momento somos especiales, son los consejos que podría darle a cualquier mami. Y a las que aún no lo son, pues si no es su deseo, no tengan hijos, porque es una decisión muy personal.

" Recomendación a todas las mamás, no se olviden de sentirse siempre lindas y sexis, ya que ser mujer también es importante. "