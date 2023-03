En la ceremonia de los Premios Oscar no solo se premia a los actores y las películas, sino que también tienen cabida aquellos a los que no se ve frente a las cámaras, la dirección de los filmes.

Se trata de una parte más que fundamental en cada set de rodaje, y a los que la Academia del Cine también valora en esta gala tan especial.

Por ello, Daniel Kwan y Daniel Scheinert ganaron el Óscar este domingo en la categoría como mejor director por la película “Everything Everywhere All at Once”.

La película estadounidense logra así uno de los Oscars que más ansiaba después de haberse coronado solo en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, pues ni en los BAFTA, ni en los anteriormente mencionados Globos de Oro, salieron victoriosos en esta categoría. Se trata del quinto Oscar para la película.

“Everything Everywhere All at Once” retrata la transformación de una mujer (Yeoh) de una familia migrante china en Estados Unidos en una heroína que debe salvar el mundo, con un reparto predominantemente de origen asiático.

En la categoría a mejor director de la 95 edición de los Óscar también estaba nominado Steven Spielberg, por “The Fabelmans”; Martin McDonagh, “Los espíritus de la isla”; Campo Todd, por “Alquitrán” y Ruben Östlund por “Triángulo de tristeza”.