Dakota Johnson desmiente ruptura con Chris Martin

Dakota Johnson sigue “felizmente unida” a Chris Martin.

La actriz, de 34 años, ha estado saliendo con el líder de Coldplay, de 47 años, desde 2017, y ha asegurado que aún están juntos después de que este viernes se afirmara que habían terminado.

El representante de Dakota Johnson dijo a Page Six a raíz de los rumores: “Los rumores no son ciertos. Están felizmente juntos”.

Según el informe, la pareja “había aceptado que la relación había terminado y que lo mejor era seguir adelante”.

Las especulaciones sobre su ruptura surgieron cuando Dakota se ausentó de la gira europea de Coldplay, ‘Music of the Spheres’, cuyas entradas se agotaron de inmediato, y que finalizará el 2 de septiembre en Irlanda. También se han visto alimentados recientemente por el hecho de que la actriz de ‘Cincuenta sombras de Grey’ no llevara su anillo de compromiso durante todo el verano.