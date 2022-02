La actriz confesó que el ex mandatario se portó muy mal con su amiga , a quien vio llorar en varias ocasiones, y aunque no reveló el nombre de la tercera en discordia dio algunas pistas sobre su identidad.

“Entonces perdóname será mucho el señor Presidente , pero eso no le da el derecho de herir a su mujer y ser poco honesto y menos con la sobrina de la mejor amiga. Y la otra también, mi reina ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos porque sí se te da, entonces aprovecha en lo que se te caen las cosas proque luego ya no vas a lucrar”, dijo.

“Yo no me aprendo el nombre de las prostis, yo no me sé su nombre, ¿por qué tendría yo que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga? güerita y de buena familia y lo que quieras, pero prosti al fin y al cabo”, respondió.

También aseguró que son falsos los rumores que presumen que el matrimonio entre la llamada “Gaviota” y Peña fue arreglado o por conveniencia.

“Voy a aprovechar para aclarar esto. En qué cabeza cabe, qué nivel de prostitución necesitas para acabar casada con un señor, por favor no piensen estupideces, ¿cuánto tendría que haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto?”.

“Se enamoraron, me consta, tronaron como cualquier otro matrimonio, pero ¿por qué no sería enamorable Peña Nieto?, era guapo, era gobernador, un hombre con poder que la podía proteger y contener con sus hijas, después se vio muy mal el señor y ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo no quiero saber ya de ese señor”, dijo.