Los rumores comenzaron hace unos días cuando los cantantes dejaron de seguirse en Instagram y se manejaron varias hipótesis, como que la madre de él le había pedido a ella que buscara alguien de su edad, sin embargo el programa Chisme No Like cree haber encontrado el verdadero motivo.

“En exclusiva les revelamos que supuesta y alegadamente la intérprete de “Sapito” se encuentra molesta con #Christian luego de que le pidiera una fuerte suma monetaria y que este no accediera. Y es que al principio #Belinda solo necesitaba 500 mil dólares para saldar un adeudo con el #SAT y así evitar no ir a la cárcel, pero después se convirtieron en 4 MDD, pues también debía pagar los impuestos de la casa que #LupilloRivera le regaló”, se lee en una publicacion de Instagram del programa “Chisme No Like”.

“Asimismo se rumora que la rubia podría lanzar este día un comunicado para anunciar el distanciamiento y hacer presión en #Nodal para que le suelte el billete”, agregaron en el post.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto.

Sólo Nodal posteó en su cuenta de Twitter un mensaje que parece dedicado a su prometida.

“Ya ni me topas y aferrado a ti yo sigo”, escribió, sin dedicatoria aparente. Aunque los seguidores del cantante mexicano opinan que también podría tratarse de un extracto de alguna canción nueva.

