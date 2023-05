Chris Evans confiesa que se habría dedicado a la carpintería si no fuera actor

La estrella de ‘Capitán América: El primer vengador’ se abrió sobre su vida en una nueva entrevista para promocionar su película de Apple TV Plus ‘Ghosted’ y reveló que su otra opción de carrera habría sido la carpintería si no hubiera encontrado la fama en Hollywood.

Así lo dijo a la revista PEOPLE: ‘(Si no fuera actor, sería) tal vez construir algo con mis manos, algún tipo de carpintería para trabajar la madera es ese tipo de cosa’.

En la entrevista también habló sobre su vida amorosa, revelando que ha experimentado que las citas anteriores lo ‘hacen a un lado’ y dice que es mucho peor comportamiento que desaparecer.

‘Siento que he experimentado algo mucho peor [que me ignoren]. Creo que preferiría que me ghosteen ( Acción de ignorar y cortar el contacto conscientemente con otra persona por redes sociales) porque puedes inventar cualquier historia que quieras. He tenido una disminución lenta en las respuestas de los mensajes de texto, y simplemente sabes que la persona te está haciendo a un lado casualmente. Te cuentas una historia, lo que sea que tengas que hacer para salir adelante’.

Sin embargo, Chris, de 41 años, se recuperó y encontró el amor con Alba Baptista, con quien ha estado saliendo durante más de un año.

Anteriormente se sinceró con la revista sobre los valores que busca en una pareja y comentó: ‘Confianza. No tanto lo que está afuera, sino tu sentido de ti mismo. Para conocerte y amarte a ti mismo y sentirte cómodo con quienes somos’. Puedes sentirlo cuando alguien lo tiene. No digo que lo haga, me odio a mí mismo (risas), así que los engañé a todos’.

Agregó sobre sus relaciones: ‘No me gusta discutir, no me gusta levantar la voz ni ninguna forma de manipulación. Creo que las declaraciones de amor son geniales; Yo amo. Soy un poco tonto así. Me gusta ser sentimental, lloro con bastante facilidad. Con una buena canción, una bonita puesta de sol, sí, mis emociones están a punto de estallar’.