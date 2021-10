La cantante Adele nunca ha ocultado que le encantan algunas de las bebidas espirituosas más en boga, por lo que no debería resultar sorprendente que la intérprete británica haya confesado ahora que, durante buena parte del período de confinamiento derivado de la crisis del coronavirus, se pasaba varias horas bebiendo vino en casa a fin de desconectar temporalmente de las preocupaciones.

Sin embargo, ahora que se avecina su esperadísimo regreso musical, con el lanzamiento en noviembre de su primer álbum en seis años, la estrella de la música ha tenido que reducir notablemente su consumo de alcohol al tiempo que ha intensificado sus entrenamientos para estar en plena forma durante la, a buen seguro, larga y exigente etapa de promoción.

LEA: Adele impacta con su belleza en sesión para la revista Vogue

“Mi actividad favorita durante la reclusión en casa fue beber vino. Pero mi bebida preferida es sin duda Aperol spritz, me encanta. Pero ahora me estoy preparando a conciencia para mi regreso, así que he tenido que reducir mucho el consumo de alcohol”, ha revelado la premiada artista, quien estrenó el pasado viernes su sencillo ‘Easy On Me’, durante una divertida conversación con sus fans en Instagram Live.