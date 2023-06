Camila Cabello dice adiós a Shawn Mendes tras reconciliación

Camila Cabello ha vuelto a la soltería. Su reconciliación con Shawn Mendes no funcionó y los cantantes han terminado su relación por segunda vez, reporta PEOPLE.

La cantante cubana de 26 años se separó de Mendes, de 24 años, en noviembre del 2021 después de dos años de noviazgo. En abril del 2023, fueron vistos besándose en Coachella, y también fueron fotografiados juntos en Nueva York y Los Ángeles, donde se les vio muy acaramelados.

El cantante canadiense y Cabello fueron juntos al concierto de Taylor Swift en Nueva Jersey en mayo, pero a principios de junio se reportó que habían terminado por segunda vez.

El 9 de junio, Mendes lanzó una nueva canción “What the Hell Are We Dying For?,” que sus fanáticos interpretaron como un desahogo después de su ruptura amorosa. “Quiero salvarnos, pero no sé cómo”, dice la letra de la canción.