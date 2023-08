Britney Spears aparece rodeada de varios hombres tras su divorcio con Sam Asghari

Britney Spears ha compartido un sensual video en el que aparece haciendo topless en la cama pocos días después de que su marido, Sam Asghari, solicitara el divorcio tras tan sólo 14 meses de matrimonio.

El video publicado en su Instagram este mismo domingo, la cantante de ‘Toxic’ sólo llevaba puestas unas bragas rosas y botas negras hasta la rodilla, pero ha conseguido sortear la censura de la red social porque utilizó un edredón de color blanco y las manos para taparse el pecho mientras se movía al ritmo de la canción ‘I Put a Spell on You’ de Annie Lennox, que estaba sonando de fondo.

Esta no ha sido la única publicación que ha compartido a lo largo del fin de semana. En un segundo video se la puede ver rodeada de un grupo de hombres, uno de los cuales le lame la piernas aprovechando que ella va ataviada con un minivestido verde y botas blancas hasta la rodilla.

No está claro qué estaba haciendo o quiénes eran sus acompañantes: en el mensaje que acompaña al video Britney Spears divaga acerca de visitar a un ‘amigo’ y conducir más de una hora para ir a por pollo sólo para descubrir que ha sido perseguida por los paparazzi y acabar en casa de otros amigos, donde se reunió con sus ‘chicos favoritos’ y pasó la noche ‘jugando’.

En el único comunicado que ha emitido hasta ahora acerca de su ruptura, Britney insiste en que no piensa dar explicaciones acerca de lo que pasó entre su ex y ella porque se trata de una información privada que no es asunto de nadie más que de ella, o de Sam en todo caso.

Lo que sí ha reconocido es que no podía seguir soportando el dolor, de lo que se deduce que los últimos meses habían sido muy complicados para la antigua pareja.

“Como todo el mundo sabe, Hesam y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida!”, admitía de forma muy sincera.