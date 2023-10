Billy Porter tiene ‘culpa de sobreviviente’ por vivir con VIH

Billy Porter tiene ‘culpa de sobreviviente’ por llevar una vida plena con VIH.

Al cantante y actor de 53 años le diagnosticaron la enfermedad en 2007 y siempre se siente agradecido por tantos avances médicos que se han logrado en el tratamiento de la enfermedad para su generación, cuando tantos antes que él perdieron la vida a causa del SIDA.

En declaraciones a Gay Times, Porter dijo: ‘He tenido la culpa del sobreviviente. Soy VIH positivo desde 2007 y me jodió por un minuto. No se me escapa que soy parte de la generación que derribó la puerta y puedo cruzar esa puerta; eso no sucede a menudo’.

Al principio, la estrella del ‘Pose’ creía que ‘debería haberlo sabido mejor’ y se avergonzó de contraer la enfermedad, pero desde entonces se ha vuelto más optimista.

Dijo: ‘Ahora entiendo que estoy aquí para hablar en nombre de esa generación y recordarle al mundo quiénes somos y quiénes hemos sido siempre. Nuestras contribuciones serán honradas y yo podré ser parte para asegurar que eso suceda y eso es un regalo para mí’.

Billy también asumió la responsabilidad de educar a las generaciones más jóvenes sobre la aceptación, el amor y la unidad en todas las comunidades. “Hemos estado viviendo en un espacio tan progresista durante tanto tiempo que hay una generación completa de jóvenes que nacieron con derechos que ni siquiera sabías que existían hace 10 o 20 años’.

La estrella quiere continuar sus enseñanzas con el disco ‘The Black Mona Lisa’, en el que sus canciones se llenan de mensajes de aceptación y apoyo.

Hablando sobre la inspiración detrás del disco, dijo: ‘Crecí con música de protesta. Ya no hay mucho de eso. Todo el mundo tiene mucho miedo de hablar. Este es precisamente el momento en que los artistas se ponen a trabajar. No hay tiempo para la desesperación, no hay lugar para la autocompasión, no hay necesidad de silencio, no hay lugar para el miedo. Hablamos, escribimos, hacemos lenguaje. Así es como las civilizaciones pueden sanar’.