Ben Affleck elogia a la ‘espectacular’ Jennifer López

Ben Affleck ha elogiado a la “espectacular” Jennifer López.

El actor de 52 años -cuya esposa pidió el divorcio hace tres meses después de sólo dos años de matrimonio- y Artists Equity, de su amigo Matt Damon, han producido la nueva película de la cantante y actriz de 55 años, ‘Unstoppable’, y a pesar de su separación, la estrella de ‘Accountant’ sigue siendo un fan de la obra de Jennifer.

Al ser cuestionado por las críticas positivas de la película, Ben la comparó con su otro proyecto actual, ‘Small Things Like These’, protagonizada por Cillian Murphy, y dijo a ‘Entertainment Tonight’: ‘Unstoppable’ es una película muy diferente a ésta, pero en cierto modo tiene las mismas raíces en la pasión de artistas de gran talento. El director Billy Goldenberg, Jennifer López, Don Cheadle, Jharrel Jerome, y Bobby Cannavale, todos estaban realmente apasionados por esta cinta... Jennifer está espectacular. ‘Unstoppable’ es otra de las que estamos realmente orgullosos. Creímos en la gente adecuada en ‘Small Things Like These’ y ‘Unstoppable’ es otro ejemplo de ello”.

El mes pasado, la actriz de ‘Hustlers’ admitió que poner fin a su matrimonio con Ben casi la “aniquila”, pero no se arrepiente de su decisión.

Jennifer -que anteriormente estuvo casada con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony- le dijo a Nikki Glaser en una conversación para la revista Interview: “Estaba pensando en esta época de mi vida, y me dije: ‘Esto no es como yo pensaba que sería’. Y entonces pensé: ‘No, esto es exactamente donde necesitaba estar, para llevarme a donde quiero ir’”.

A la pregunta de si no se arrepiente del dolor por el que pasó, añadió: “Ni un segundo. Eso no quiere decir que no estuviera a punto de perderme para siempre. Casi lo hizo. Pero ahora, desde el otro lado, pienso: ‘Esto es exactamente lo que necesitaba. Gracias, Dios. Siento haber tardado tanto. Siento que hayas tenido que hacerme esto tantas veces. Debería haberlo aprendido hace dos o tres veces. Entiendo. Tuviste que golpearme muy fuerte en la cabeza con un mazo. Me tiraste la casa encima. No vuelvas a hacerlo’”.

La intérprete de ‘On the Floor’ - que no mencionó a Ben por su nombre en la entrevista - admitió que ha sido “muy duro” estar a su lado y hay momentos en los que se ha sentido “triste” y “desesperada”, pero sabe que estará bien sola.