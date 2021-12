“Belfast” y “The Power of the Dog”, favoritas a los Globos de Oro

Por detrás se sitúan “Don’t Look Up”, “King Richard”, “Licorice Pizza” y “West Side Story” con cuatro nominaciones, que en el caso de los hispanos han ido a parar a la película española “Madres Paralelas”, en el apartado de mejor película extranjera, y a los actores Javier Bardem (español) y Oscar Isaac (guatemalteco).

“Belfast” y “The Power of the Dog”, con siete candidaturas cada una, parten como favoritas para la próxima edición de los Globos de Oro , que anunciaron este lunes sus nominaciones a pesar del boicot impuesto por los estudios de Hollywood y la cadena NBC.

Las reformas no han convencido a los grandes estudios de Hollywood y productoras, como Warner Bros. y Netflix, que no han hecho campaña para lograr unas candidaturas que, aún así, han obtenido.

Hasta hace unos meses, la HFPA estaba conformada por un grupo de 87 periodistas, muchos de ellos retirados, entre los que no había ninguna persona negra.

La presidenta apenas hizo mención a la situación crítica de sus premios, que no se retransmitirán a través de televisión por decisión de la cadena NBC - que emitía la gala desde 1996-, tras las acusaciones de corrupción y falta de diversidad entre la agrupación.

En el apartado de interpretación, Bardem se medirá con Mahershala Ali, Will Smith, Benedict Cumberbatch y Denzel Washington por el premio al mejor actor dramático, mientras que su compañera de pantalla en “Being The Ricardos”, Nicole Kidman, lo hará con Olivia Colman, Lady Gaga, Kristen Stewart y Jessica Chastain.

En la categoría de mejor musical o comedia las candidatas son “Cyrano”, “Don’t Look Up”, “Licorice Pizza”, “Tick, tick... Boom!” y “West Side Story”.

Por el Globo de Oro a mejor película dramática compiten: “Dune”, “Coda”, “Belfast”, “King Richard” y “The Power of the Dog”.

Como mejores interpretaciones de comedia o musical, la HPFA nominó a Marion Cotillard, Alana Hain, Jennifer Lawrence, Emma Stone y Rachel Zegler, en el apartado femenino, y a Leonardo Dicaprio, Peter Dinklage, Andrew Garfield, Cooper Hoffman y Anthony Ramos, en el masculino.

Por el Globo a la mejor cinta extranjera Almodóvar suma su novena nominación a los premios, esta vez por “Madres Paralelas”, que competirá contra “Compartment Nº6” (Alemania, Rusia y Finlandia), “Drive My Car” (Japón), “The Hand of God” (Italia) y “A Hero” (Irán y Francia).

Finalmente, la película de Disney ambientada en Colombia, “Encanto”, es candidata al premio al mejor filme animado junto a “Luca”, “Raya and the Last Dragon”, “Flee” y “My Sunny Maad”.