Bad Bunny canta en inglés y español junto a James Corden

Bad Bunny fue el invitado especial en el programa ‘The Late Show with James Corden’, James lo llamó para que lo acompañara por un paseo en el tráfico de Los Ángeles en su segmento ‘Carpool Karaoke’.

Carpool Karaoke es una sección del programa ‘The Late Show’, que se realiza desde el 2015. En el británico James Corden sube a famosos a su auto, especialmente cantantes. Los famosos que han participado son Adele, Katy Perry, One Direction, entre otros. Los invita a dar un paseo en carro por la ciudad de Los Ángeles, mientras conversan y cantan.

El artista más escuchado del mundo en la actualidad le contó a James cómo Benito se convirtió en Bad Bunny: “El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el ‘flow’”, contó el rapero.

La primer canción que interpretaron fue ‘Dakiti’, un tema original de Bad Bunny con Jhay Cortez. En donde se puede escuchar a James Corden cantando algunas partes en español lo que sorprendió a muchos, puesto a que el anfitrión solamente habla inglés.

Luego James le preguntó a Bad Bunny sobre su llegada tarde a los Grammys y no haber llegado a tiempo al número de apertura que tenía asignado. Benito culpó “El tráfico de LA”, y comenzó a relatar lo que hizo ese día para finalizar con: “creo que ya aprendí, gran lista”.

Después cantaron ‘I like it like that’, tema que grabó junto a la dominicana Cardi B y el colombiano J Balvin. Al finalizar una parte del tema hablaron sobre el concierto al que Bad Bunny asistió en Puerto Rico en donde cantó junto a un amigo arriba de una gasolinera.

Bad Bunny dice que no sabe cuántas personas asistieron a dicho concierto, ya que ellos lo anunciaron una hora antes.

El tema ‘Tití me preguntó’ de su álbum “Un verano sin ti”, no podía faltar en el programa televisivo. En ella se pudo ver que James se sabía casi toda la canción, siempre con un poco de dificultad, pero cantó con emoción.

Bad Bunny escogió la canción ‘Break Free’ de Ariana grande y cantaron a todo pulmón juntos. Al final, abordaron el tema de la lucha libre.

”WWE dijo wow este chico si es fan de nosotros, deberíamos de hacer algo con él, así que me preguntaron si quería ser árbitro, tu no estarás en el sitio, y yo les dije que quiero pelear, quiero estar en el ‘ring’, tenía mucho miedo. Ese día no estoy 100 por ciento seguro, pero creo que fue el mejor día de mi vida” comentó Bad Bunny.

Luego le dio a James unas lecciones en el ring con la ayuda de Rey Mysterio.