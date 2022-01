Artista mexicano sustituye a Carlos Marín en Il Divo

Il Divo anunció ayer que el barítono mexico-americano Steven LaBrie será quien sustituirá al fallecido cantante español Carlos Marín en los conciertos pendientes programados en Estados Unidos.

”Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín, de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional (el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler) continuarán con su gira en homenaje a Marín.

”La gira, anteriormente denominada For Once in My Life Tour, continuará como Greatest Hits Tour e incluirá a un vocalista invitado especial, el barítono mexicano-americano Steven LaBrie”, señaló el comunicado.

LaBrie, de 32 años, ha recibido numerosos premios y honores, incluido un premio Top Prize de 2016 y una beca de estímulo de la George London Music Foundation.

Carlos Marín falleció el 19 de diciembre de 2021, luego de permanecer varias semanas hospitalizado a causa del covid-19.